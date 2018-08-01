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Kahvedeki pompalı tüfekli saldırgan, 10 gün önce cezaevinden çıkmış

KONYA'da pompalı tüfekle kahveye gelip Ersen Çöpten'i (45) bacağından vurarak yaralayan Murat Demiroğlu (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yağma suçundan 9 yıl cezaevinde kalan ve olaydan 10 gün önce tahliye olan Demiroğlu'nun,...

Kahvedeki pompalı tüfekli saldırgan, 10 gün önce cezaevinden çıkmış
KONYA'da pompalı tüfekle kahveye gelip Ersen Çöpten'i (45) bacağından vurarak yaralayan Murat Demiroğlu (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yağma suçundan 9 yıl cezaevinde kalan ve olaydan 10 gün önce tahliye olan Demiroğlu'nun, Çöpten'i, kahvede oyun oynarken arkadaşıyla tartıştığı için vurduğu belirtildi.
Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Çifthisar Sokak'ta meydana geldi. Ersen Çöpten, kahvenin bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte otururken, elinde tüfekle Murat Demiroğlu geldi. Demiroğlu, tekme ve yumruklarla Çöpten'e saldırdı. Murat Demiroğlu, yere düşen Çöpten'in bacağına ateş edip kaçtı. Kanlar içinde kalan Çöpten'e yardıma koşan çevre sakinleri, kan kaybetmemesi için bahçe sulamada kullanılan hortumla turnike yaptı. Çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Ersen Çöpten, buradaki müdahalenin ardından da özel bir hastaneye sevk edildi. Çöpten'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
10 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı otomobili merkez Meram ilçesinde bir sokakta terk edilmiş, silahı ise birkaç sokak uzakta yolun kenarına atılmış halde buldu. Saldırganın kimliğini belirleyen polis, Murat Demiroğlu'nu merkez Selçuklu ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Demiroğlu, polisteki sorgusunda, 'Yağma' suçundan 9 yıl cezaevinde kaldığını ve 10 gün önce tahliye olduğunu söyledi. Yaraladığı Ersen Çöpten'i de arkadaşıyla tartıştığı için vurduğunu belirten Demiroğlu, ''Kahvede oyun oynarken Ersen, arkadaşımla tartıştı. Ben de sinirlendim, arabadan aldığım tüfekle ona sıktım. Ersen'i daha önceden tanımışlığım yok" dedi.
Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Demiroğlu, 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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