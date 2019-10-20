Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Nurtaç Bilgiç'i (54) tabanca ile vurarak öldüren, Münir Taş'ı (60) ise yaralayan Hamza Bilgen (77), olayın ardından Şehzadeler Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()