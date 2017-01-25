Kahvede sigara cinayetine 'tahrik' indirimi

ZONGULDAK'ta, 32 yaşındaki Uğur Cem Aygün, işlettiği kahvede sigara içtiği için tartıştığı 34 yaşındaki Nevzat Temel'i tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, maktülün kahvede sigara içmesi ve küfürlü konuşmasını 'tahrik' nedeni sayarak sanığa müebbet hapis yerine 15 yıl hapis cezası verdi.

Geçen yıl Şubat ayında Kilimli İlçesi'nde meydana gelen olayda kahve işleten Uğur Cem Aygün, iddiaya göre müşterisi Nevzat Temel'i kahvede sigara içmemesi için uyardı. Tartışan Aygün ve Temel'in kavgasını araya giren diğer müşteriler önledi. Aygün, 3 gün sonra kahvenin önünde aynı nedenle tartıştığı Temel'i, tabancasıyla ateş ederek öldürdü. Uğur Cem Aygün, 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada avukatlar da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda maktülün kahvede sigara içmesi ve küfürlü konuşmasını tahrik nedeni sayarak sanığa müebbet hapis yerine 15 yıl hapis cezası verdi.

'Ruhsatsız silah bulundurmak'tan da 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Aygün, toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



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