Kahvede sigara cinayetinde tahrik indirimine tepki

Durmuş SEVİNDİK- Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde, kahvede sigara içtiği için tartıştığı iş yeri sahibi tarafından 2 gün sonra tabancayla öldürülen 34 yaşındaki Nevzat Temel'in ailesi, sanığa tahrik indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Geçen yıl Şubat ayında ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda 32 yaşındaki Uğur Cem Aygün, müşterisi Nevzat Temel ile kahvede sigara içtiği için tartıştı. Aygün, 2 gün sonra kahvenin önünde aynı nedenle tartışmaya girdiği Temel'i kahvenin penceresinden tabancayla ateş ederek öldürdü. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Uğur Cem Aygün'e, önceki günkü karar duruşmasında, maktulün kahvede sigara içmesi ve küfürlü konuşması tahrik nedeni sayılarak müebbet hapis yerine 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

ÖLENİN AİLESİNDEN KARARA TEPKİ

Ölen Nevzat Temel'in ailesi, sanığa verilen cezada, cinayetten 2 gün önceki sigara tartışması nedeniyle tahrik indirimi uygulanmasına tepki gösterdi. 3 çocuğuklarından tek erkek evlatlarını kaybeden 53 yaşındaki Saniye, 55 yaşındaki Hasan Temel çifti, kızları Esra Kuru ile birlikte çocuklarının mezarını ziyaret etti. Saniye Temel, mahkemenin sanığa verdiği hapis cezasını az bulduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Sigara tartışması olaydan 2 gün önce oluyor. 2 gün geçtikten sonra sanık oğlumu duyduğu kin ve öfke ile eylemini yapıyor. Mahkeme, sanki cinayet sigara tartışmasının yaşandığı gün işlenmiş gibi indirim uygulayarak ceza veriyor. Benim oğlumun canı, kanı bu kadar hafif olamaz. 11 aydır ne gecem ne de gündüzüm var. Adam yaralamadan 25-30 yıl ceza veriliyor, oğlumuzun katili 16 yıl 8 ay aldı. Kavga, küfür hiçbir şey olmadan benim oğlumu öldürüyor. Bu cinayeti planlı yaptığına inanıyorum. 3 kurşun var oğlumda. Birisi alnında. Planlı bir olay."

Hasan Temel, cezanın az olduğunu söyleyerek, "Adalete olan güvenimiz aşırı derecede sarsıldı" dedi. 36 yaşındaki Esra Kuru da sanığa verilen cezanın insanları suç işlemeye teşvik ettiğini savunarak kararı Yarıtay'a taşıyacaklarını kaydetti.