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Kahvede pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

KONYA'da elinde pompalı tüfekle kahveye gelen Murat D. (34), arkadaşlarıyla oturan Ersen Çöpten'i (45) bacağından vurarak ağır yaraladı. Polis tarafından yakalanan Murat D. gözaltına alındı.  Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu...

Kahvede pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı
KONYA'da elinde pompalı tüfekle kahveye gelen Murat D. (34), arkadaşlarıyla oturan Ersen Çöpten'i (45) bacağından vurarak ağır yaraladı. Polis tarafından yakalanan Murat D. gözaltına alındı. 
Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Çifthisar Sokak üzerinde bulunan kahvede meydana geldi. Ersen Çöpten, kahvenin bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada, Murat D., elinde tüfekle yanına geldi. Murat D., belirlenemeyen nedenle tekme ve yumruklarla Çöpten'e saldırdı. Çöpten, yere düşerken, Murat D. tüfekle bacağına ateş açıp, kaçtı. Kanlar içinde kalan Çöpten'e yardıma koşan çevredekiler, kan kaybetmemesi için bahçe sulamada kullanılan hortumla turnike yaptı. Çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Ersen Çöpten'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 
Olaydan sonra çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı otomobili  merkez Meram ilçesinde bir sokakta, silahı ise birkaç sokak uzakta yolun kenarına atılmış halde buldu. Saldırganın kimliğini belirleyen polis, Murat D.'yi merkez Selçuklu ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Tüfeği tanıdığı bir arkadaşından aldığını söylediği öğrenilen Murat D.'nin vurduğu Ersen Çöpten'i ise tanımadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Saldırganın pompalı tüfekle kahveye gelişi iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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