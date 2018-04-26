Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Kahvede araç parkı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Kızıklı Mahallesi'nde Şendaval Avşar (52), kahvede oturan daha önce aralarında araç parkı nedeniyle anlaşmazlık bulunan Alaaddin Avşar  (52), İsmail Ürgüt (46) ve Metin Çalbay'a (46)...

Kahvede araç parkı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Kızıklı Mahallesi'nde Şendaval Avşar (52), kahvede oturan daha önce aralarında araç parkı nedeniyle anlaşmazlık bulunan Alaaddin Avşar  (52), İsmail Ürgüt (46) ve Metin Çalbay'a (46) tabancayla ateş açtı. Saldırıda Avşar ölürken, Ürgüt ve Çalbay yaralandı.
Kızıklı Mahallesi'ndeki olay dün saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Mahallede oturan Şendaval Avşar, iddiaya göre bir yıldan bu yana aralarında araç park etme konusunda husumet bulunan amcasının oğlu Alaaddin Avşar, İsmail Ürgüt ve arkadaşları Metin Çalbay’ı kahvede otururken gördü. Şendaval Avşar, yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile 3 kişiye, ateş açtı. 7 el ateş eden Şendaval Avşar'ın olay yerinden kaçarken, saldırıda Alaadin Avşar olay yerinde yaşamını yitiridi, İsmail Ürgüt ve Metin Çalbay yaralandı.
Alaaddin Avşar’ın cenazesi otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Hayati tehlikesi süren İsmail Ürgüt’ün tedavisi Edremit Devlet Hastanesi'ne sürdürülürken, seken kurşunlardan biri ayağını sıyıran Metin Çalbay Burhaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, kaçan Şendaval Avşar’ı arıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314