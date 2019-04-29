Kahvede 10 kişiyi yaralayan sanığın cezası arttı

İZMİR'de, seyir halindeki otomobilden kahveye pompalı tüfekle ateş ederek 10 kişinin yaralanmasına neden olan ve yargılama sonucunda aldığı 12 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan tutuklu sanık Mustafa Togul, yeniden görülen davada 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konak'ta 2015 yılında meydana gelen olayda Mustafa Togul, kahvede oturanlara seyir halindeki otomobilinden pompalı tüfekle ateş etti. Olaydan sonra kaçan Togul ile ona yardım ettikleri ileri sürülen arkadaşları M.T. ve F.B. gözaltına alındı. Togul emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, M.T. ve F.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda tutuklu sanık Mustafa Togul, 'olası kastla adam yaralama' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki tutuksuz sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Kararın mağdur avukatları tarafından temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi, beraat kararlarını onarken, Togul'un 'olası kastla adam yaralama' suçundan değil, 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Bozma kararının ardından İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Togul ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık, o sırada alkollü olduğunu iddia ederek olayın kaza sonucu yaşandığını öne sürdü. Yaralanan kişilerle husumetinin olmadığını belirten Togul, 4,5 yıldır tutuklu olduğunu, tahliyesine karar verilmesini istedi. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığı 10 kişiyi kasten yaraladığı gerekçesiyle 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.