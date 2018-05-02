Kahve paketlerinden kaçak sigara çıktı

DENİZLİ'de sigara ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda, kimyasal maddeler karıştırılarak yapılmış tanklar içinde 9 ton akaryakıt ile kahve paketlerine gizlenmiş kaçak sigaralar polis tarafından ele geçirildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akaryakıt ve sigara kaçakçılığına yönelik Pamukkale ilçesinde operasyon yaptı. Bir depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasadan yasa dışı yollarla toplanarak depolanan madeni yağ ve atık yağların, çeşitli kimyasal maddeler ile karıştırılıp, damıtma işlemlerinden geçirilerek kaçak akaryakıt yapıldığını tespit etti. Depoda yapılan aramada, tanklar içerisinde toplam 9 ton kaçak üretilmiş akaryakıt ele geçirdi. Sigara kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda ise bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, kahve kutuları arasına gizlenmiş vaziyette 1300 paket kaçak sigara, 8 bin adet doldurulmuş sigara, 9 bin 800 adet makaron ve 2 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 1 av tüfeği ele geçirdi. İki ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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