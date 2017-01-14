Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?
ABD: Astana'daki Suriye görüşmeleri için resmi davet almadık
ABD-Türkiye ilişkileri karmaşık hale geldi
Zeytinburnu'nda bina çöktü : 2 ölü, 17 yaralı
Binayı boşalttılar, yoldan geçenlerin üzerine...

Kahvaltı salonunda yakalandılar

GEMLİK(Bursa), ()-BURSA’nın Gemlik İlçesi'nde düzenlenen operasyonda Kars’tan getirdikleri Roma ve Bizans dönemine ait gümüş sikkeleri satmak istedikleri öne sürülen Y.Ç. ile F.Ç. kahvaltı salonunda gözaltına alındı. Kars’ta...

Kahvaltı salonunda yakalandılar

GEMLİK(Bursa), ()-BURSA’nın Gemlik İlçesi'nde düzenlenen operasyonda Kars’tan getirdikleri Roma ve Bizans dönemine ait gümüş sikkeleri satmak istedikleri öne sürülen Y.Ç. ile F.Ç. kahvaltı salonunda gözaltına alındı.
Kars’ta oturan Y.Ç. ile resmi nikahsız eşi F.Ç., Roma ile Bizans Dönemi'ne ait 725 gümüş ve bronz sikke, 23 bronz yüzük, 4 bronz bilezik, 11 bronz obje, kilden yapılma 38 obje, 12 bronz kolye ile Osmanlı dönemine ait 10 ayrı parayı  satmak için Bursa’nın Gemlik İlçesi'ne geldi. Gümüş ve bronz eşyaları anlaştıkları kişiye satmak için bir kahvaltı salonunda bekleyen Y.Ç. ile F.Ç., Gemlik Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İfadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve F.Ç. serbest bırakılırken F.Ç.’nin çantasında ele geçirilen eşyalar Bursa Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55