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Kahta’da alacak kavgası: 2 yaralı

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi’nde, iki grup arasında  çıkan tabancalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında...

Kahta’da alacak kavgası: 2 yaralı
ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi’nde, iki grup arasında  çıkan tabancalı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kavga, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan 63 yaşındaki Abuzer Öner ve 55 yaşındaki Muhamet Turanlı yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Öner ve Turanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Polis, tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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