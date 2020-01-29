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Kahta'da uyuşturucuya 1 gözaltı
GÜVENLİK 29.01.2020, 09:57
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda 6,5 kilo esrar, sahte içki, tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Tütenocak köyünde M.Y.'ye ait evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 6,5 kilo esrar, 6 kilogram el yapımı içki, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu ve diğer malzemelere el koyan ekipler M.Y.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Tütenocak köyünde M.Y.'ye ait evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 6,5 kilo esrar, 6 kilogram el yapımı içki, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu ve diğer malzemelere el koyan ekipler M.Y.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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