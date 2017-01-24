Kahta'da uyuşturucu operasyonu

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde bir araçta yapılan aramada, 296 gram sentetik uyuşturucu bulundu, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurup aradıkları araçta, 296 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız 1 tüfek ele geçirdi, Olayla ilgili olarak araç sürücüsü A.Ç. ile yanındaki E.G. ve N.D. isimli kadınları gözaltına aldı.

Durdurulan bir başka aracın sürücüsü R.B. de 7 ayrı suçtan arandığı belirlenince gözaltına alındı.

4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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