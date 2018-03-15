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Kahta'da Roma dönemine ait sikke ele geçirildi

KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan İ.S.'nin cebindeki sigara tabakasında Roma dönemine ait olduğu belirlenen sikke ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,...

Kahta'da Roma dönemine ait sikke ele geçirildi

KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan İ.S.'nin cebindeki sigara tabakasında Roma dönemine ait olduğu belirlenen sikke ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri İ.S.'nin kimliğini kontrol edip üst aramasını yaptı. Ekipler, İ.S.'nin cebinde bulunan sigara tabakasında Roma dönemine ait olduğu 1 sikke ele geçirdi. Sikkeye el konulurken, İ.S. gözaltına alındı.

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