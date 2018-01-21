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Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 02 KB 345 plakalı otomobil ile 02...

Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 02 KB 345 plakalı otomobil ile 02 HKP 49 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Mehmet Nazif Yıldırım (25), Erdoğan Avçin (17), Mikail Avçin (29), Musa Yetişir (16) ve Gaffar Avçin (28) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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