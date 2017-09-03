Kahta'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, akşam saatlerinde Narince Köyü yakınlarında meydana geldi. Abuzer Demir yönetimindeki 02 KU 057 plakalı minibüs ile Mehmet Uyan yönetimindeki 33 AZE 52 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Demir ve Uyan ile minibüste bulunan Hasan Demir (41) yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Uyan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İkinci kaza ise, Mülk Köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devdildi. Kazada otomobildeki Mariye Avseren ve Aysel Avseren yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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