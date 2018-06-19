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Kahta'da husumetli aileler kavga etti: 5 yaralı, 7 gözaltı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olay, dün gece Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında...

Kahta'da husumetli aileler kavga etti: 5 yaralı, 7 gözaltı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün gece Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Pekavcı ve Arslan ailelerinin mensupları trafikte karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet (33), Ramazan (30), Mehmet (20) ve Furkan Pekavcı (18) ile Ayhan Arslan (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı.

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