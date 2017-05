Kahta'da 2 kardeş tabancayla öldürüldü

KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde tabanca ile öldürülmüş 2 kardeşin cesedi bulundu.

Olay akşam saatlerinde, Turanlı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerindeki tarlada tabancayla vurulmuş iki ceset bulanlar, sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, iki kişinin tabancayla öldürüldüğünü belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede öldürülen iki kişinin evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Mehmet Can ile askerden kısa süre önce geldiği belirtilen kardeşi 20 yaşındaki İbrahim Can olduğunu saptadı. Can kardeşlerin cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma iki kardeşi öldüren kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.