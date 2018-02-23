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'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' sloganı atarak, dil kursu çalışanlarını rehin aldı

ADAPAZARI'nda, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" diye bağırarak bir pasajın ikinci katında bulunan yabancı dil kursuna giren tabancalı saldırgan, içerideki çalışanları rehin aldı. Havaya 5-6 el ateş eden saldırgan, özel harekâtçıların...

'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' sloganı atarak, dil kursu çalışanlarını rehin aldı
ADAPAZARI'nda, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" diye bağırarak bir pasajın ikinci katında bulunan yabancı dil kursuna giren tabancalı saldırgan, içerideki çalışanları rehin aldı. Havaya 5-6 el ateş eden saldırgan, özel harekâtçıların da desteğiyle polis tarafından yakalandı, rehineler kurtarıldı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, gözaltına alınan şüphelinin sabıkasının bulunduğunu, psikolojik sorunları olup olmadığının araştırıldığını söyledi.
Adapazarı Çark Caddesi'ndeki bir pasaja "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" diye bağırarak giren bir kişi, pasajın ikinci katında bulunan yabancı dil kursuna girdi. Üzerindeki tabancayı çıkararak dil kursu çalışanlarını rehin alan saldırgan, slogan atmaya devam etti. İhbarla olay yerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip ve 112 Acil ekibi geldi. Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler de bölgeye sevk edildi.
Polis ekipleri dil kursunun kapısını kırarak içeri girdiği sırada, saldırgan havaya 5-6 el ateş etti. Polis ekipleri saldırganı, üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi, rehineler kurtarıldı.
Gözaltına alınan saldırganın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi. Adı henüz öğrenilemeyen saldırgan emniyete götürüldü.
İl EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI
Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, olayla ilgili açıklama yaptı. Kaya, açıklamasında şunları kaydetti:
"Herhangi bir yaralımız yok. Şahıs, Afrin operasyonları dolayısıyla hassaslaşmış. Amerika karşıtı bir tavır sergilemiş. Burası aslında İngilizce kursu. Çalışan 7-8 kişiyi rehin almış, bulundurma ruhsatlı 7 milimetre çapında tabancasıyla. Arkadaşlarımız anında, yeterli ve yerinde bir müdahaleyle şahsı etkisiz hale getirdiler. Sadece dersanenin camı kırık. 5-6 el ateş etmiş. Yaralamadan dolayı sabıkalı. 50'li yaşlarında, fırıncı. Şahsın psikolojik bir tedavi görüp görmediğini araştıracağız. Başka kişilerle irtibatlı olup olmadığını araştıracağız."

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