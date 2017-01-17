Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 6 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin yaptığı operasyonda 6 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla sabah saatlerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Yahya Kemal, Senem Ayşe, Duraklı, Karacaoğlan, Oruç Reis ve Binevler mahallelerinde 7 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Ökkeş K., Gani T., Sedat A., Ahmet A., Mesut B. ve Mehmet K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır 75 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 100 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği saptanan 580 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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