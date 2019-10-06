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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece il girişinde şüpheli araç ve kişilere karşı uygulama noktası oluşturdu. Burada durdurulan araç ve...
GÜVENLİK 06.10.2019, 13:43
KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece il girişinde şüpheli araç ve kişilere karşı uygulama noktası oluşturdu. Burada durdurulan araç ve içerisindekilerin üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, 5 kişiyi de gözaltına aldı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece il girişinde şüpheli araç ve kişilere karşı uygulama noktası oluşturdu. Burada durdurulan araç ve içerisindekilerin üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, 5 kişiyi de gözaltına aldı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
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