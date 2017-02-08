Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde ve üzerlerinde satışa hazır paketler halinde 5 gram eroin ve 560 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.