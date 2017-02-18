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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, polis tarafından 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat'ta...

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, polis tarafından 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezdeki Dulkadiroğlu ve Şeyhadil mahallelerinde bulunan iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerde 50 uyuşturucu hap ele geçiren polis, Ufuk A. ve Özkan Ç.'yi gözaltına aldı. Elbistan İlçesi'nde ise, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri bir otomobile düzenlediği operasyonda cips kutusu içerisine saklanmış 95 uyuşturucu hap ve 32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis Bayram E.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 3 kişi, sevk edildikleri adliyelerde tutuklanarak cezaevine konuldu.

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