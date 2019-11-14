Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan takip sonunda 5 kullanıcıya uyuşturucu sattığı belirlenen Fırat K. (38), Bedrettin D. (41) ve Sait Ç. (55), polisin adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek tehdit etti.