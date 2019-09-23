Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 12 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada uyuşturucu ile yakalanan 12 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik kent girişinde uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, burada durdurdukları araçlar ve kişiler üzerinde narkotik köpeği 'Atos' ile arama yaptı. Aramalarda uyuşturucu ile yakalanan 12 kişi gözaltına alındı.



