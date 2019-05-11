Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMRAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında dün il genelinde uygulama yaptı. Belirli yelerde oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlarda yapılan denetimlerde 9 kişi, 60 gram eroin ve 7 gram jamaika ile yakalandı. Uyuşturucuya el koyan ekipler 9 şüpheliyi sorgulamak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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