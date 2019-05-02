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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Özgür Gürbüz'e (38) ve ona yardım etmek için aracından inen TIR sürücüsü Ümit Yaşar'a (47) başka bir otomobil çarptı. Gürbüz ve Yaşar, kaldırıldıkları...

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Özgür Gürbüz'e (38) ve ona yardım etmek için aracından inen TIR sürücüsü Ümit Yaşar'a (47) başka bir otomobil çarptı. Gürbüz ve Yaşar, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, diğer otomobilin sürücüsü Ümit Çanak (25) yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Özgür Gürbüz yönetimindeki 34 FYD 9333 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, arkadan gelen 38 DG 669 plakalı TIR'ın sürücüsü Ümit Yaşar durarak, Özgür Gürbüz'e yardım etmek için aracından indi. Bu sırada Ümit Çanak'ın kullandığı 46 LD 989 plakalı otomobil önce TIR'a, ardından Ümit Yaşar'a, daha sonra Özgür Gürbüz'ün otomobiline çarptı.
Kazayı görenlerin ihbar üzerine yaralılar ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Özgür Gürbüz ile Ümit Yaşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ümit Çanak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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