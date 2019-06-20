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Kahramanmaraş'ta terörden aranan 2 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü PKK'ya üye olmak ve yardım ve yataklık yapmak suçlarından aranan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Pazarcık ilçesi Musolar Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri,...

Kahramanmaraş'ta terörden aranan 2 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü PKK'ya üye olmak ve yardım ve yataklık yapmak suçlarından aranan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Pazarcık ilçesi Musolar Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, A.Y.'yi (50) şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla arandığı belirlenen A.Y., gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli  Mahallesi'nde ise terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan D.S.'nin (44), nüfusuna kayıtlı olduğu Söğütlü Mahallesi'ne geleceği bilgisini alan ekipler, önlem aldı. Oluşturulan kontrol noktasında D.S., durdurulan otomobilinde gözaltına aldı. D.S. işlemleri için karakola götürüldü.

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