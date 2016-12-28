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Kahramanmaraş'ta, terör propagandasına 7 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRARAMANMARAŞ'ta, sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütünün propagandası yaptıkları belirlenen 7 kişi tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaştıkları video ve fotoğraflarla...

Kahramanmaraş'ta, terör propagandasına 7 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRARAMANMARAŞ'ta, sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütünün propagandası yaptıkları belirlenen 7 kişi tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaştıkları video ve fotoğraflarla PKK terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda adresleri saptanan 7 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bu arada Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'ne bağlı Gözpınar Mahallesi muhtarı H.G.'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Sosyal medyada PKK'yı övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı öne sürülen muhtar, sorgulanmak üzere Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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