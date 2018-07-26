 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Kahramanmaraş'ta PKK operasyonunda 3 tutuklama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü...

Kahramanmaraş'ta PKK operasyonunda 3 tutuklama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda A.K., B.K. ve İ.K.'nın terör örgütü PKK üyesi olduğu, örgüte yardım ve yataklık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonunda adresleri tespit edilen şüpheliler, salı günü Çağlayancerit ilçesinin Kale Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının ardından Pazarcık Adliyesi'ne sevk edilen 3 kişi, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar