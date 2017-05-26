Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 6 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Merkez Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin PKK terör örgütü adına mahalle komisyonu ve halk mahkemeleri kurduğu, örgütüne finans ve malzeme desteğinde bulunup sosyal medyada propagandasını yaptığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, kimlikleri belirledikleri şüphelileri takibe aldı. 3 aylık takip ve çalışma sonunda Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ve Pazarcık ilçesi ile Gaziantep'te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler C.D., H.S., C.T., M.A.B., A.Ö. ve T.O.'yu gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorgulanan 6 kişi, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş Adliyesi'ne sevk edildi.

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