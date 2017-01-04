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Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 12 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ve Afşin ile Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma...

Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 12 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ve Afşin ile Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri geçen cuma günü Elbistan ve Afşin ile Aydın'ın Didim ilçesinde aralarında HDP ilçe başkanlarının da olduğu 13 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Elbistan ve Afşin'de 11, Didim'de ise 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin ise cezaevinde tutuklu olduğu ortaya çıktı.
Sorgulaması tamamlanan 11 şüpheli Elbistan'da, diğer şüpheli ise operasyon kapsamında gözaltına alındığı Didim'de adliyeye sevk edildi.

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