Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş- Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Bahattin Kılınç yönetimindeki 38 DV 969 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Durmuş Bektaş'ın kullandığı 46 K 5066 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bahattin Kılınç olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kılınç'ın cesedi otopsi için götürülürken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere taşındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş- Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Bahattin Kılınç yönetimindeki 38 DV 969 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Durmuş Bektaş'ın kullandığı 46 K 5066 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bahattin Kılınç olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kılınç'ın cesedi otopsi için götürülürken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere taşındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.