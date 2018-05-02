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Kahramanmaraş'ta otomobil hırsızlığına 4 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta, 11 otomobilden hırsızlıkla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri park halindeki otomobillerden yapılan hırsızlıkları aydınlatmak için çalışma...

Kahramanmaraş'ta otomobil hırsızlığına 4 tutuklama
KAHRAMANMARAŞ'ta, 11 otomobilden hırsızlıkla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri park halindeki otomobillerden yapılan hırsızlıkları aydınlatmak için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik ve bölgedeki Mobese kameralarını inceleyen ekipler, 5 kişinin kimliğini belirledi. Polisler kimliğini belirlediği şüpheliler Burak G., Serdar Ö., Fatih K., Emre D. ve İ.M.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da araçlardan çalınan malzemeler ile hırsızlıkta kullanılan anahtarlar ele geçirildi.
Sabıkalı olduğu belirlenen şüpheliler, sorgularında suçlarını itiraf ederek 11 araçtan hırsızlık yaptıklarını söyledi. Sorgularının ardından sağlık kontrolü için polis tarafından hastaneye getirilen şüphelilerden biri gazetecilere, "Yakışıklı mıyız?" diye sordu. Sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Burak G., Serdar Ö., Fatih K. ve Emre D. tutuklanırken, İ.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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