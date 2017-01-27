Kahramanmaraş'ta kurtuluş haftasında ruhsatlı silah taşınmak da yasaklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ Valiliği, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle kurusıkı dahil ruhsatlı da olsa 6-12 Şubat tarihleri arasında silah taşınmasını yasakladı.

Konuyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve kurtuluş haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 6-12 Şubat 2017 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır. Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacaktır."