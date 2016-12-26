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Kahramanmaraş'ta konteyner kenti protesto yasağına 9'uncu uzatma

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ Valiliği, Sivricehüyük Mahallesi'nde yapılan 25 bin kişilik konteyner kentinin yapımına karşı düzenlenecek her türlü toplanma, basın açıklaması, toplantı, yürüyüş, miting gibi eylemlere...

Kahramanmaraş'ta konteyner kenti protesto yasağına 9'uncu uzatma

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ Valiliği, Sivricehüyük Mahallesi'nde yapılan 25 bin kişilik konteyner kentinin yapımına karşı düzenlenecek her türlü toplanma, basın açıklaması, toplantı, yürüyüş, miting gibi eylemlere getirilen yasağı, güvenlik gerekçesiyle 9'uncu kez uzattı.
Valilikten yapılan açıklamada, Mart ayından bu yana geçici barınma merkezinin yapımına karşı hukuk dışı faaliyetler geliştirilip konunun gündemde tutulmaya çalışıldığı belirtildi. Daha önce alınan protesto yasağının 27 Ocak 2017'ye kadar yeniden uzatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Alınan istihbari bilgiler, sosyal ağlar üzerinde yapılan paylaşımlar, geçmiş yıllarda ilimizde yaşanan müessif olaylar ile terör örgütü yöneticileri tarafından illegal faaliyet talimatı verilmesi göz önünde bulundurulduğunda; yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin marjinal gruplarca provoke edilebileceği, yasadışı örgütlerce olayların propaganda malzemesi olarak kullanılabileceği, eylemler sırasında gösterici grupların arasına sızabilecek illegal örgütlere mensup kişilerce güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, sopalı, molotoflu, el yapımı bombalı ve silahlı saldırılar gerçekleştirilebileceği ve toplumda çatışma ortamı yaratılmaya çalışılacağı değerlendirilmektedir. Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 29 Aralık 2016 - 27 Ocak 2017 tarihleri arasında il genelinde Sivricehüyük Mahallesi'nde yapılan geçici barınma merkezini protesto amaçlı her türlü toplanma, basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma gibi etkinliklerin yasaklanması valiliğimizce uygun görülmüştür."

 

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