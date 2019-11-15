Son Dakika
Kahramanmaraş'ta, kaçak avlanmaya 1152 lira ceza
KAHRAMANMARAŞ'ta, avcılık belgesi olmadan, gümeyle (avcı kulübesi) yabani ördek avlarken, jandarma ekiplerince yakalanan V.O.K.'ye, 1152 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, yaptıkları...
GÜVENLİK 15.11.2019, 17:49
KAHRAMANMARAŞ'ta, avcılık belgesi olmadan, gümeyle (avcı kulübesi) yabani ördek avlarken, jandarma ekiplerince yakalanan V.O.K.'ye, 1152 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde, Aksu Çayı ve Sır Barajı'nın birleştiği alanda, V.O.K.'nin güme ile yabani ördek avladığını belirledi. Avcılık belgesi olmadığı tespit edilen V.O.K. ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'nce cezai işlem uygulandı. V.O.K.'ye, 'gümeyle avlanmak'tan 379, 'avcılık belgesi olmadan avlanmak'tan 773 lira olmak üzere toplam 1152 liralık para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde, Aksu Çayı ve Sır Barajı'nın birleştiği alanda, V.O.K.'nin güme ile yabani ördek avladığını belirledi. Avcılık belgesi olmadığı tespit edilen V.O.K. ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'nce cezai işlem uygulandı. V.O.K.'ye, 'gümeyle avlanmak'tan 379, 'avcılık belgesi olmadan avlanmak'tan 773 lira olmak üzere toplam 1152 liralık para cezası kesildi.
19°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:45
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6