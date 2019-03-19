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Kahramanmaraş'ta huzur operasyonu: 93 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından düzenlenen huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 83 kişi ile üzerinde silah ve uyuşturucu bulunan 10 kişi olmak üzere 93 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde huzur...

Kahramanmaraş'ta huzur operasyonu: 93 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından düzenlenen huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 83 kişi ile üzerinde silah ve uyuşturucu bulunan 10 kişi olmak üzere 93 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde huzur operasyonu yaptı. 502 personelden oluşan 102 ekiple yapılan operasyonda umuma açık yerler denetlenirken, çeşitli yerlerde oluşturulan uygulama noktalarında durdurulan araçlar ve yolcular kontrol edildi.
17 bin 500 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 10 kişi de uyuşturucu madde ve silahla yakalanarak jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
93 kişi gözaltına alınırken, 45 araca 32 bin 984 lira para cezası uygulandı.

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