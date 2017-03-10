Kahramanmaraş'ta, hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta girdikleri iş yerlerinde hırsızlık yapıp, lüks bir otomobille kaçan 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kahramanmaraş'ta girdikleri iş yerlerinden sigara, cep telefonu ve tablet çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızlığın yüzleri kaşkolla kapalı 4 kişi tarafından demir çubuklarla vitrin camlarını kırarak 20 saniye gibi kısa sürede yapıldığını saptan polis, şüphelilerin hırsızlık yaptıktan sonra içerisinde pompalı tüfekle bekleyen bir kişinin kullandığı plakası kapalı siyah lüks bir otomobille kaçtığını belirledi.

Mobese ve Plaka Tanıma Sistemi kamera kayıtlarını inceleyen polis, çevre yollarında da sivil ekipler ile siyah lüks otomobiller üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken çarşamba günü sabaha karşı Gaziantep karayolundaki Kapıçam bölgesinden şehre giren ve hırsızlıkta kullanılan araca benzeyen 06 H 9831 plakalı otomobil, uzun namlulu silahlar kullanan polisin yaptığı operasyonla durduruldu.

Araçta bulunan; Mehmet S. ve Onur Emre A. ve yakalanarak etkisiz hale getirilirken, araçta yapılan aramada hırsızlıkta kullanılan 3 eldiven, kaşkol, 2 demir aparat, pense ve pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler, hırsızlığa karışan diğer şüphelileri yakalamak için aynı gün Gaziantep'te bazı adreslere operasyon düzenleyerek Mehmet B., Adnan Ö. ve Mesut D.'yi de yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve 12 iş yeri ile bir otomobili çaldığı belirlenen şüphelilerden 1 çalıntı oto, 2 tablet, 5 cep telefonu, 4 bin lira değerinde sigara ile çeşitli eşyalar ele geçirildi. Sorgularında suçlarını itiraf eden ve çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası bulunan şüphelilerden 1'i dün sevk edildiği Pazarcık İlçesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüpheliler çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Hırsızlık şüphelilerinde ele geçirilen çalıntı otomobil ile diğer eşyalar ise polis tarafından sahiplerine teslim edildi.



FOTOĞRAFLI