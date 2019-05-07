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Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi, tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir iş yerinden bakır klima borusu çaldığı iddia edilen Fırat D. (24) ile evden televizyon çaldığı öne sürülen Alparslan E. (24), tutuklandı. Yeni Sanayi Sitesi'nde cumartesi günü Fırat D., iş yerindeki 80 metre bakır...

Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi, tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ'ta bir iş yerinden bakır klima borusu çaldığı iddia edilen Fırat D. (24) ile evden televizyon çaldığı öne sürülen Alparslan E. (24), tutuklandı.
Yeni Sanayi Sitesi'nde cumartesi günü Fırat D., iş yerindeki 80 metre bakır klima kablosunu çalarak kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Fırat D.'yi gözaltına alındı. Çaldığı boruyu hurdacıya sattığını itiraf eden Fırat D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün ise İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki dairenin kapı kilidini kırarak giren Alparslan E., evdeki televizyonu çaldı. Polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Alparslan E., çaldığı televizyonun evinde olduğunu söyledi. Alparslan E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Televizyon ise sahibine teslim edildi.

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