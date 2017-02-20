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Kahramanmaraş'ta, hırsızlık operasyonunda 8 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık suçundan gözaltına alınan 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapmış oldukları çalışmalarda...

Kahramanmaraş'ta, hırsızlık operasyonunda 8 tutuklama
KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık suçundan gözaltına alınan 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapmış oldukları çalışmalarda değişik tarihlerde ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlattı. Hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini saptayan ekipler, yaptıkları operasyonda hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi Salih D., yine hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası olan Mehmet K. ile Özgür A., Hamza A., Fatih D., Harun B. ve 18 yaşından küçük S.Y. ve İ.Ç.'yi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada para ile televizyon, cep telefonu gibi çalıntı eşyalar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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