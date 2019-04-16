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Kahramanmaraş'ta fosseptik çukuruna düşen 2 çocuk öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DA)- KAHRAMANMARAŞ'ta su dolu fosseptik çukuruna düşen Musa Cantürk (12) ve Ahmet Dağ (11) hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Döngele Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Cantürk ve Ahmet Dağ,...

Kahramanmaraş'ta fosseptik çukuruna düşen 2 çocuk öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DA)- KAHRAMANMARAŞ'ta su dolu fosseptik çukuruna düşen Musa Cantürk (12) ve Ahmet Dağ (11) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Döngele Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Cantürk ve Ahmet Dağ, yakınlarındaki inşaat çevresinde oyun oynarken 3 metre derinliğindeki su dolu fosseptik çukuruna düştü. Olayı gören mahalle sakinleri çocukları çukurdan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Dağ'ın öldüğünü belirlerdi. Musa Cantürk ise ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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