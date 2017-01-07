Kahramanmaraş'ta Fırat Kalkanı şehit ateşi

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - SURİYE'DE devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş 25 yaşındaki Osman Açıkgöz'ün, Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

Merkez Onikişubat İlçesi'nin Dönüklü Mahallesi'nde oturan baba Ali ile anne Selamet Açıkgöz acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Bekar ve ailenin 5 çocuğundan biri olan Osman Açıkgöz'ün şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları Türk bayrağı asılan eve akın etti.

2 yıl öne TSK'ya giren ve Kayseri 1'inci Komanda Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken gittiği El Bab'da şehit olan Osman Açıkgöz'ün ağabeyinin de astsubay olarak Bingöl Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 47'nci şehidi olan Astsubay Osman Açıkgöz, yarın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.



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