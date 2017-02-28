Kahramanmaraş'ta FETÖ şüphelisi 13 öğretmen adliyede

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 eski öğretmen adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları belirlenen ve meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik pazar günü operasyon yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Mersin'de çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 13 şüpheli, bu sabah hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 16 şüphelinin sorgularının ise devam ettiği kaydedildi.



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