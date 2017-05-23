Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları'na yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün 'mahrem asker yapılanması'na yönelik il merkezinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Aralarında öğretmen, üniversite öğrencisi ve askeri okul öğrencilerinin olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Bazılarının örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı belirtilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.