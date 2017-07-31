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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında...

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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