Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda aralarında mühendislerin de olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce meslekten ihraç edilmiş Orman ve DSİ Bölge Müdürlükleri personeline yönelik Kahramanmaraş'ta 18, Adana ve Mersin'de 2 olmak üzere 20 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 2'si kadın 15 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında mühendislerin de olduğu şüphelilerden 5'inin, FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı saptandı. Sorgulanmalarına başlanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.