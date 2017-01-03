Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişinin adreslerine polis tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde arama yapan ekipler, aralarında memurların da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
KAHRAMANMARAŞ'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.