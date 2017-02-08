Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 5 asker tutuklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 asker tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 9 asker gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan askerlerden 1 teğmen ile 4 astsubay tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 asker tutuklandı.