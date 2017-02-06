Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 5 asker tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 askeri gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i mahkemece tutuklandı, 4 asker ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 askeri gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i mahkemece tutuklandı, 4 asker ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.