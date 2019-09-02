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Kahramanmaraş'ta dereye giren anne ve kızı boğuldu
KAHRAMANMARAŞ'ta dereye giren ve akıntıyla sürüklenmeye başlayan Ayşe Nehir Niğdelioğlu (17) ile genç kızı kurtarmak isteyen anne Hatice Niğdelioğlu (45) boğularak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Ayşepınarı Mahallesi'nde...
GÜVENLİK 01.09.2019, 22:25
KAHRAMANMARAŞ'ta dereye giren ve akıntıyla sürüklenmeye başlayan Ayşe Nehir Niğdelioğlu (17) ile genç kızı kurtarmak isteyen anne Hatice Niğdelioğlu (45) boğularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Ayşepınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mesire alanına pikniğe giden Niğdelioğlu ailesinden Ayşe Nehir Niğdelioğlu serinlemek için Karbasan Deresi'ne girdi. Kız, birden çırpınmaya başlayınca baba Fatih ve anne Hatice Niğdelioğlu suya atlayarak kızlarını kurtarmaya çalıştı. Fatih Niğdelioğlu kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, eşi ve kızı gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, nehirde yaptıkları aramada Hatice Niğdelioğlu ile Ayşe Nehir Niğdelioğlu'nun cansız bedenlerine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ve kızın cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, akşam saatlerinde Ayşepınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mesire alanına pikniğe giden Niğdelioğlu ailesinden Ayşe Nehir Niğdelioğlu serinlemek için Karbasan Deresi'ne girdi. Kız, birden çırpınmaya başlayınca baba Fatih ve anne Hatice Niğdelioğlu suya atlayarak kızlarını kurtarmaya çalıştı. Fatih Niğdelioğlu kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, eşi ve kızı gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, nehirde yaptıkları aramada Hatice Niğdelioğlu ile Ayşe Nehir Niğdelioğlu'nun cansız bedenlerine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ve kızın cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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